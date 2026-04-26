Eski müzisyen çöp evinden kopamadı. "Takip etmem gereken olaylar var"
26.04.2026 13:40
DHA
Eski müzisyen Seyran Özvardar'ın evinden bir kez daha kötü kokular yükselmeye başladı. Hayırseverler onun için temiz bir daire tuttu. Burada 2 gün kalan Özvardar, "Takip etmem gereken olaylar var" diyerek çöp evine geri döndü.
Yılarca müzisyenlik yapan Seyran Özvardar, 2017 yılında annesini kaybettii; 2 yıl sonra ise trafik kazası geçirdi.
Bu kazada gözlerini kaybeden Özvardar, İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binanın giriş katında yaşamaya başladı. 2021'de evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları tarafından şikayet edildi.
Özvardar'ın yaşadığı konutun çöp eve döndüğü belirlendi. Bunun üzerine 23 Nisan'da Ankara'daki bir derneğin desteğiyle aynı mahallede kiralanan başka bir eve yerleştirildi; ancak Özvardar evde sadece iki gün kaldıktan sonra çöplerle dolu eve geri döndü.
YANGIN SIRASINDA BİLE EVİNİ TERK ETMEK İSTEMEDİ
İki ay önce battaniyenin tutuşması sonucu evde çıkan yangın sırasında bile evini terk etmek istemeyen Özvardar, gelen kötü kokular üzerine komşuları tarafından bir kez daha şikayet edildi.
KAPIYI AÇMADI
Özvardar, Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerine kapıyı açmadı.
Çöp evde temizlik yapmak üzere görevlendirilen Avcılar Belediyesi ekibine kapıyı ikinci kez çaldıklarında açan Özvardar "Pazartesi gelin veya hiç gelmeseniz de olur. Hakkınızı bana helal edin" diyerek zabıta ekibini geri çevirdi.
"BURADAN TAKİP ETMEM GEREKEN OLAYLAR VAR"
Zabıta ekibinin "Neden diğer eve geçmedin" diye sorması üzerine Özvardar “Geçeceğim buradan eşyaları alıp. Buradan takip etmem gereken olaylar var” dedi.
Eski müzisyen şunları dile getirdi:
“Allah karşınıza Hızır Aleyhisselam'ı çıkarsın. Bu dünya fani. Mevcudiyeti baki olan Hak. Ölümün ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Öleceğim aklıma gelirdi 60 yaşından sonra kazada kör olacağım gelmezdi. Bak şu halime. Eskiden nur gibi suratım vardı.
Şimdi insanlar suratıma kusar mı diye başımı kaldırmıyorum. Pazartesi burayı temizlein. Bir arkadaş bana bir yer tuttu galiba. Sizden bir ricam var; hakkınızı helal edin. Allah, karşınıza iyileri çıkarsın.”
Özvardar, yeni kiralanan eve dönüp dönmeyeceği sorusuna ise " Orada kiralık ev tuttular; bilmiyorum " yanıtını verdi.
"AKSARAY'DA BİR KONAK, NİŞANTAŞI'NDA BİR EV..."
Seyran Özvardar, evi beş yıl önce belediye ekiplerince temizlendikten sonra basın mensuplarına hayat hikayesini anlatmıştı:
"Arkadaşlarım geliyorlar darmadağın edip gidiyorlar. Kör olduk haysiyetimiz kalmadı. Müzisyenim ud çalıyorum. 'Biz yarın geliriz temizleriz' dediler. Bundan sonra yemin ettim almayacağım arkadaş istemiyorum bu evde. Çıkın ben bu evde durmuyorum. Çıkıyorum Yıldız Parkı'na gidiyorum.
Genelde mezarlıklarda dolaşırım. Güvercinleri de çok seviyorum. İbadetim de sonsuzdur. Açık havada Yıldız Parkı'nda oturuyorum. Akşamdan akşama geliyorum.
Benim çok güzel bir hayatım vardı. Allah'tan maaşım var. Ailemden kalan büyük serveti yedim. O parayı tutsaydım en aşağı 3,5 trilyon. Aksaray'da bir konak, Nişantaşı'nda bir ev. Şarköy'de bir arazi. Maaşımı alırım yastık altı yapamam. İnsan kara gün için birkaç kuruş bir yere saklamalı ama ben yapamıyorum "