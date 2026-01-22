''Eskişehir'in beyaz altını'' olarak biliniyor. Çinlilerin taklit edemediği tek ürün
Eskişehir'in "beyaz altını" olarak bilinen ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken lületaşı, kadınların iş birliği ile sanat eserine dönüşüyor.
Çalışmalarında tarihi dokuya sadık kaldıklarını ifade eden Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Lületaşı Usta Öğreticisi Şeyda Caran, "Lületaşından hemen hemen aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Kolye, tespih, pipo, broş gibi ürünlerin yanı sıra genelde proje ağırlıklı çalışıyoruz'' dedi.
Arkeolojik çalışmalar, lületaşının yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişi olduğunu ortaya koyuyor. Değişik amaçlarla kullanılan lüle taşı, günümüzde daha çok süs eşyası ve pipo yapımında kullanılıyor.
İşlenebilir lületaşı yataklarının neredeyse tamamı, Türkiye'nin Eskişehir ilinde bulunuyor. Kentte 300'den fazla maden olduğu ifade ediliyor.
Yeraltında ıslak halde bulunan lületaşını elde edebilmek için dik inen kuyular kazılıyor. Bazı bölgelerde lületaşı tabakaları, yeraltı suları seviyesinden daha aşağıda yer alıyor. Bu tür durumlarda taşı çıkarabilmek için önce su boşaltılıyor.
Yatırımcısı zor bulunan lületaşı, Çinlilerin taklit edemediği tek ürün olarak da adlandırılıyor.
