Evinin bahçesinde yetiştirdiği eriklerin ilk hasatını yaptı
18.04.2026 15:40
İHA
Balıkesir'e bahar gelmesiyle beraber, erikler de olgunlaşmaya başladı. Toplanmaya hazır eriklerin ilk hasatı yapıldı.
Hasat, Burhaniye ilçesinin Ören mahallesinde yapıldı.
Burhaniye'de her taraf baharın gelmesiyle yeşillenirken, erikler de toplanmaya hazır hale geldi. Şahin Kent sitesindeki evin bahçesinde erik hasatı yapan Görkem Levent, erik ağaçlarındaki verimden memnun olduğunu belirtti. İlk hasatını yapan Levent, Ören yöresinde eriklerin iyi olduğunu belirtti. Levent, olgunlaşan papaz eriklerini ailesine ve dostlarına ikram edeceğini söyledi.
YASAL UYARI
BALIKESIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BALIKESIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.