Evlerinin altından çıkmaya başladı. Gece nöbete tutuyorlar

Doğukent Mahallesi'nde oturduğunu aktaran vatandaşlardan Sebahat Murat, "Evlerimizin bodrumları su dolu. Çok mağdur bir durumdayız. Burada en az 40 evin bodrumu su dolu. Suları su motorlarıyla günde iki defa boşaltıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu konuyla kim ilgileniyor bilmiyorum ama yetkililerin mutlaka bizlere yardım etmesi gerekiyor. Bodrumlarımızda su 1 metre rahat var. Bu su böyle devam ederse evlerimiz başımıza yıkılacak. Durum onu gösteriyor. Gelen suyu sabah boşaltıyoruz fakat öğle sonunda yeniden doluyor. Evlerimizin içi nem kokuyor. Burada oturanlar hep emekli insanlardır. Geçen gün komşumun ikiz bebekleri var, iki yaşlarındalar. Komşumuz gece kalkıp bodrumu kontrol ediyor. Bir yere giderken korkuyoruz. Acaba su salona geldi mi, aşırı bir yükselme olursa salona kadar su gelecektir" ifadelerini kullandı.