Fabrikaların atık kumaşlarını alıp 20 dakikada kıyafet dikiyor
05.02.2026 09:53
Ordu'da terzilik yapan Ayşe Tepe, fabrikaların ‘atık' diye ayırdığı kumaşları satın alıp yaklaşık 20 dakikada kıyafet dikiyor.
Altınordu ilçesinde yaklaşık 25 yıldır terzilik mesleğini sürdüren evli ve 2 çocuk annesi Ayşe Tepe (43), bir süre önce fabrikaların ‘atık' diye adlandırılan kumaşlarını satın alarak, kıyafet dikmeye başladı. Tepe, müşterilerinin beğenisini alınca bu ürünleri satmaya karar verdi. İş yerinde 250 lira ile 300 lira arasında ürün satışı yapan Tepe, giyim sektörü fiyatlarında artış olmasına rağmen mağazalara göre dörtte bir fiyatına satış yaptığını, insanların memnun kaldıklarını belirtti.
Beğendiği kumaşları satın alarak eşofman takımları, sweatshirt, yelek, hırka, etek gibi kıyafetler ürettiğini ifade eden Tepe, bir kumaşı kesip yaklaşık 20 dakikada kıyafete dönüştürdüğünü de belirtti.
Tepe, "Fermuarlı ve hırkalı bir şekilde hazır oluyor. Bu ürünleri de dörtte bir fiyatına satıyorum. Örneğin aynı kumaştan bir sweatshirt mağazalarda 500 liradan başlıyor, ben ise takımını 500 liraya satıyorum. Yani uygun fiyata satın alıp, üretimini de kendim yaptığım için uygun fiyata sunuyorum" dedi.
Terziliğin verdiği el becerisi ile bu ürünleri ürettiğini ve talebin fazla olduğunu ifade eden Tepe, en büyük hayalinin ise kıyafet mağazası açabilmek olduğunu belirtti.
