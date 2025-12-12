Fakirlikten ortaya çıkan yemek şimdi vazgeçilmez oldu. Simit ve kemik suyuyla hazırlanıyor

Kastamonu'da yaşayan Köse ailesi de 3 kuşaktır tirit yemeği yaparak geçimlerini sağlıyor.

Usta Bülent Köse, tiridin yapım aşamasını şu sözlerle anlattı:

‘’Sabah saat 09.00 gibi kemik suyunu kaynatmaya başlıyoruz. Simidin taze ve çıtır olması için sabah erken saatlerde alınıp, soğutulması gerekiyor. Tüm malzemelerimiz tamamen yöreseldir; sarımsaklı yoğurt, kıyma, tereyağı gibi. Simidi önce elle doğrayıp, kemik suyuyla güzelce ıslatıyoruz. Ardından, üzerine sarımsaklı yoğurt, kuru kıyma ve kızarmış köy tereyağını ekliyoruz. Tirit yemeğine en fazla lezzeti veren ise tereyağı ve kemik suyudur. Biz de her zaman aynı lezzeti ve kaliteyi korumaya özen gösterdik. Eski müşterilerimiz hala gelmeye devam ediyor ve her geldiklerinde yemeğin tadının aynı olduğunu söylüyorlar. Bu da bizim için en büyük mutluluk."