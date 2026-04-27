Feci kazadan 495 gün sonra acı haber
27.04.2026 15:13
DHA
Mardin'de 495 gün önce trafik kazası geçiren genç, yaşam savaşını kaybetti.
Mardin'de kazada yaralanan İbrahim Kaya isimli genç, 495 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 18 Aralık 2024’te akşam saatlerinde Derik'te meydana geldi. Derik Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına, İbrahim Kaya yönetimindeki 09 AT 549 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Kaya, ağır yaralandı. İbrahim Kaya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Tedavisi süren İbrahim Kaya, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İbrahim Kaya’nın cenazesi, hastane morgundan teslim alınarak Söğütüzü Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.