Felaketi yaşadılar. Dereler taştı, ev yıkıldı, sular altında kaldılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağışlar sonucu çay ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Sart Mahallesi'nde ise bir ev kısmen yıkıldı. Yağışın zarar verdiği bölgeler, dron ile havadan görüntülendi.