Felaketi yaşadılar. Dereler taştı, ev yıkıldı, sular altında kaldılar
29.03.2026 15:37
İHA
Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağışlar sonucu çay ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Sart Mahallesi'nde ise bir ev kısmen yıkıldı. Yağışın zarar verdiği bölgeler, dron ile havadan görüntülendi.
Salihli'de kuvvetli yapış sonucu çok sayıda çay ve derede taşkın yaşandı. Özellikle Gediz Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Salihli'nin Sart, Köseali, Çapaklı, Kabazlı, Yılmaz başta olmak üzere kırsal mahallelerinde ise toprak kayması yaşandı.
Sart Mahallesi'nden geçen Sart Deresi'nin yatağı aşırı yağışlar nedeniyle yön değiştirerek tarım arazilerine zarar verdi. Bazı bölgelerde toprak aşınması sonucu tarım arazileri yok oldu. Ayrıca dere yatağının yön değiştirmesi nedeniyle bir ev kısmen çöktü.
Çay ve derelerde meydana gelen taşkınlar sonucu binlerce dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Bazı mahallelerde üzüm bağları tamamen suya gömüldü. Kabazlı Deresi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle demiryolu hattı zarar gördü.
Devlet Demir Yolları ekipleri, demiryolu hattında bakım ve onarım çalışması yaparken, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi ekipleri de dere yatağında temizleme çalışması başlattı.
Salihli merkezi ve kırsal mahallelerde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
