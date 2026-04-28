Fırat Nehri kenarında 5 bin yıllık miras. Son yıllarda ziyaretçi yağdı

Kaya mezarları ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Kızılin Kanyonu, son yıllarda yapılan altyapı çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Kanyonu ziyaret eden doğa fotoğrafçılarından Muhammed Aktürk, "Nemrut Dağı'ndan sonra bence en güzel yer Kızılin Kanyonu. Orada tarih, burada doğa turizmi var. Çok beğendim" dedi.