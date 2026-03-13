Fırat Nehri'nin kenarında yetişiyor. Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı

Meyan kökündeki bileşikler, iltihap karşıtı etkisi nedeniyle çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabiliyor. Daha önce yapılan bilimsel bir çalışma, meyan kökünden elde edilen glisirizin özütünün egzama ile ilişkili semptomları hafifletebildiğini ortaya koymuştu.

Helicobacter pylori adlı bakteri enfeksiyonu, bazı kişilerde peptik ülserlere neden olabiliyor. 120 kişi üzerinde yapılan bir klinik araştırma, standart tedaviye meyan kökü özütünün eklenmesinin H. Pylori'nin yok edilmesini önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.

Meyan kökü, boğaz ağrısı ve diğer üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde de faydalı olabiliyor. Birçok kişi, meyan kökü çayı içmenin hafif tahrişleri azalttığını ve boğaz ağrısını yatıştırmaya katkı sağladığını ifade ediyor. Ancak bu tespit, henüz güçlü bilimsel verilere dayanmış değil.