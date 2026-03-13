Fırat Nehri'nin kenarında yetişiyor. Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı
13.03.2026 11:58
İHA
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geleneksel yöntemlerle hazırlanan meyan şerbeti, iftar sofralarını süslüyor. Meyan kökü, genel sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.
Özellikle yaz aylarında bolca tüketilen meyan şerbeti; Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Mardin gibi bölge illerde vazgeçilmez içecekler arasında yer alıyor.
Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, Ramazan ayında da büyük bir ilgi görüyor.
Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki usta Mehmet Yılmaz, meyan şerbetinin zorlu yolculuğuna sabah erken saatlerde başladıklarını söyledi.
Yılmaz, meyan bitkisini kazanlara doldurduktan sonra buzla demlemeye bırakıyor. Saatler süren sürecin ardından hazır olan meyan şerbetini poşet ya da şişelere dolduran Yılmaz'ın binbir emek ve zahmetle hazırladığı içecek, iftar sofralarında yerini alıyor.
Kentin simgesi haline gelen ve 45 yıldır meyan şerbeti yapan Yılmaz, Ramazan ayında yoğun mesai yaptıklarını söyledi.
Meyan kökündeki bileşikler, iltihap karşıtı etkisi nedeniyle çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabiliyor. Daha önce yapılan bilimsel bir çalışma, meyan kökünden elde edilen glisirizin özütünün egzama ile ilişkili semptomları hafifletebildiğini ortaya koymuştu.
Helicobacter pylori adlı bakteri enfeksiyonu, bazı kişilerde peptik ülserlere neden olabiliyor. 120 kişi üzerinde yapılan bir klinik araştırma, standart tedaviye meyan kökü özütünün eklenmesinin H. Pylori'nin yok edilmesini önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.
Meyan kökü, boğaz ağrısı ve diğer üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde de faydalı olabiliyor. Birçok kişi, meyan kökü çayı içmenin hafif tahrişleri azalttığını ve boğaz ağrısını yatıştırmaya katkı sağladığını ifade ediyor. Ancak bu tespit, henüz güçlü bilimsel verilere dayanmış değil.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.