Fırtınadan sonra ortaya çıktı. Kol ve bacak kemikleri taşların arasına gizlenmiş

17.01.2026 13:25
İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan fırtına sonrasında Kadı Kalesi çevresinde, kilise yapıları ve mezarlar ortaya çıktı.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kuşadası’nın en önemli tarihi alanlarından biri olan ve geçmişi 8 bin yıl öncesine uzanan Anaia Kadı Kalesi çevresinde, fırtınalarla birlikte tarihi yapılar yeniden görünür hale geldi.
13. yüzyıla tarihlenen Bizans Kalesi’nin yer aldığı Kadı Kalesi Höyüğü’nün güneydoğu ana giriş kapısından sahile inen noktada bulunan yapı kalıntıları, özellikle lodos fırtınalarının ardından dalgaların kumları çekmesiyle açığa çıkıyor.
Son günlerde etkili olan olumsuz hava şartları sonucunda bölgede kilise yapılarının belirgin şekilde ortaya çıktığı gözlemlendi. Kilise yapılarının doğu kısmında yer alan mezarların da dalgaların etkisiyle açıldığı; kol, bacak ve omur kemiklerinin yanı sıra döneme ait olduğu düşünülen hayvan dişlerinin taşların arasında görüldüğü bildirildi. Önceki yıllarda aynı alandan seramikler, sikkeler ve mühürlerin de çıkarıldığı biliniyor.
Kuşadası’nın kuzey kıyılarından Güzelçamlı’ya uzanan sahil şeridi boyunca toplam üç kilise yapısının tespit edildiğini de ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şu ifadeleri kullandı:
"Kuşadası’nın kuzey kıyılarından derin bir yay çizerek Güzelçamlı’ya güney kıyılarına doğru gidildiğinde 3 kilise yapısı bulunmaktadır. Bugüne kadar Kuştur’da Pygale’de sahilde bulunan kilise, Güzelçamlı kilisesi ve 3 Nefli Kadı Kalesi Kilisesi’nin varlığı bugüne kadar kıyılarımızda tespit edilen yapılardır.''
Sürücü, ‘’Kış aylarında insan hareketlerinin az olması nedeniyle kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından yapıların bulunduğu alanda yanlış işler yapılmaktadır. Bu bölge 1. Derece Sit Alanı olmasına rağmen, yapıların bulunduğu alandan kumların kazılarak başka bir yere taşındığı görülmüştür'' şeklinde konuştu.
Sürücü, sözlerini şu şekilde noktaladı:
‘’2002 yılında Kadı Kalesi kazılarında avuç içine sığacak büyüklükte küçük bir Hitit fırtına tanrısı heykelciğinin çıktığı düşünüldüğünde, buradaki kumların varlığının ne kadar önemli olduğu bilinmelidir. Buradan alınan kumların içinde tarihin akışını değiştirecek bir kültür varlığı olabilir. Bu alan olduğu gibi korunmalı ve araç girişlerine de izin verilmemelidir.''
