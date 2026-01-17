Fırtınadan sonra ortaya çıktı. Kol ve bacak kemikleri taşların arasına gizlenmiş

Sürücü, sözlerini şu şekilde noktaladı:

‘’2002 yılında Kadı Kalesi kazılarında avuç içine sığacak büyüklükte küçük bir Hitit fırtına tanrısı heykelciğinin çıktığı düşünüldüğünde, buradaki kumların varlığının ne kadar önemli olduğu bilinmelidir. Buradan alınan kumların içinde tarihin akışını değiştirecek bir kültür varlığı olabilir. Bu alan olduğu gibi korunmalı ve araç girişlerine de izin verilmemelidir.''