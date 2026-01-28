Fiyatı 10 liraya düştü ama alıcı yok. Çiftçi zor durumda kaldı

Bafra Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı ise pırasanın maliyetleri karşılamadığını söyledi.

Ovaya bu yıl yaklaşık 4 bin dekar alanda pırasa ekildiğini belirten Aşçı, ‘’Fiyatlar işçiliği karşılamıyor. Maliyetler çok yüksek. Dört işçi getirsen kadın işçi bin 600 lira, erkek işçi 2 bin lira yevmiye alıyor. Bir ton pırasanın maliyeti 13-15 lirayı buluyor. Mazot, işçilik derken maliyet bitmiyor" diye konuştu.