Fiyatı 2 liraya düştü, 320 ton mandalina bedava dağıtıldı
13.12.2025 13:11
İHA
Hatay'da tarla fiyatı 2 TL'ye kadar düşen ve maliyeti sebebiyle daldan toplanmayan 320 ton mandalina, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Hatay'ın verimli topraklarında bu yıl mandalina bolluğu yaşanıyor. Dalları kırılırcasına yoğun olan mandalinanın fiyatı tarlada 2 Tl'ye geriledi. Satış fiyatının toplama maliyetini karşılamaması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiye destek olmak adına kolları sıvadı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kırsal üretimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacıyla önemli bir sosyal destek projesini hayata geçirdi. HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hem yerel üreticiyi desteklemek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Dörtyol, Erzin, Arsuz ve Samandağ ilçelerinden toplam 320 ton mandalina alımı gerçekleştirildi.
Alınan mandalinalar ihtiyaç sahibi ailelere, yurtlara, okullara ve konteynır kentlerde yaşayan vatandaşlara ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplara ulaştırıldı. Dağıtım süreçleri HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülerek küçük ölçekli üreticilerin ürünlerinin ekonomiye kazandırılması sağlanırken, meyve israfının da önüne geçiliyor.
