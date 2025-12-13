Fiyatı 2 liraya düştü, 320 ton mandalina bedava dağıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kırsal üretimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacıyla önemli bir sosyal destek projesini hayata geçirdi. HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hem yerel üreticiyi desteklemek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Dörtyol, Erzin, Arsuz ve Samandağ ilçelerinden toplam 320 ton mandalina alımı gerçekleştirildi.