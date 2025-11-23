Fiyatı 2 liraya düştü, tonlarca ürün ücretsiz dağıtıldı
23.11.2025 09:26
İHA
Hatay'da mandalinanın tarla fiyatı 2 liraya düştü. Üreticiler, verimin yüksek olduğu tonlarca mandalinayı vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Hatay'da bu yıl mandalina bereketi yaşanıyor.
Verimin yüksek olduğu mandalina tarlada 2 TL'ye kadar geriledi.
Hatay halinden 5 TL'ye çıkan mandalinası elinde kalan üreticiler, tonlarca ürünü Samandağ ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıttılar.
Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, don olayına işaret ederek "Samandağ'da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti." dedi.
Hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduklarını dile getiren Kamacı, "Ancak hasat edilmesi gereken mandalina çok fazla talep görmüyor." ifadelerini kullandı.
Bahçe ve market fiyatları arasında makas olduğunu anlatan Kamacı, "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor." diye konuştu.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.