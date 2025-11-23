Fiyatı 2 liraya düştü, tonlarca ürün ücretsiz dağıtıldı

23.11.2025 09:26

İHA

Hatay'da mandalinanın tarla fiyatı 2 liraya düştü. Üreticiler, verimin yüksek olduğu tonlarca mandalinayı vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

IHA

Hatay'da bu yıl mandalina bereketi yaşanıyor.

 

Verimin yüksek olduğu mandalina tarlada 2 TL'ye kadar geriledi.

IHA

Hatay halinden 5 TL'ye çıkan mandalinası elinde kalan üreticiler, tonlarca ürünü Samandağ ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıttılar.

IHA

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, don olayına işaret ederek "Samandağ'da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti." dedi.

 

Hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduklarını dile getiren Kamacı, "Ancak hasat edilmesi gereken mandalina çok fazla talep görmüyor." ifadelerini kullandı.

IHA

Bahçe ve market fiyatları arasında makas olduğunu anlatan Kamacı, "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor." diye konuştu.

