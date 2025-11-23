Fiyatı 2 liraya düştü, tonlarca ürün ücretsiz dağıtıldı

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, don olayına işaret ederek "Samandağ'da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti." dedi.

Hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduklarını dile getiren Kamacı, "Ancak hasat edilmesi gereken mandalina çok fazla talep görmüyor." ifadelerini kullandı.