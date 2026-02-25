Ramazan imsakiyesi banner
Fiyatı 50 TL'ye kadar düştü. Ucuza almak isteyenler sıraya giriyor

25.02.2026 11:13

İHA

Eskişehir'de hamsi fiyatının 50 TL'ye düşmesinin ardından tezgahların önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte balıkçı esnafının işleri azalmıştı. Birçok vatandaş iftar sofraları için balığı tercih etmezken, esnaf bu duruma çözüm olması amacıyla indirime gitti. 

Eskişehir'deki birçok balıkçı, hamsinin kilo fiyatını 50 TL'ye kadar düşürdü. Fiyatların inmesinin ardından vatandaşlar, balıkçı tezgahlarının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ucuza balık almak isteyen müşteriler, yoğunluk sebebiyle dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Denizde bir bolluk var ama Ramazan dolayısıyla pek tüketim yok. Denizde kasası 400-500 lira olan hamsiyi 50 TL'ye satıyoruz'' dedi.

Satışların oldukça iyi gittiğini ifade eden Arslanbenzer, "Günlük 100 kasa desek, biz 1 buçuk ton balık satıyoruz. Herhalde şoklayıp buzluğa atıyorlar" şeklinde konuştu.

