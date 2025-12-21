Fiyatı yüz güldürdü. Kışın vazgeçilmezine yoğun rağbet
21.12.2025 14:15
İHA
Afyonkarahisar'da kış sofralarının vazgeçilmezi kestane satış fiyatı ile yüzleri güldürdü.
Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kestane, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de rağbet görmeye başladı.
Manav tezgâhlarında yerini alan kestaneye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
İlçe merkezinde manavlık yapan Münir Karakaya, kış mevsimiyle birlikte kestane satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti. Karakaya, kestanenin kilogram fiyatının kalitesine göre 200 ile 250 lira arasında değiştiğini belirtti.
Vatandaşların özellikle soba ve mangalda tüketmek üzere kestaneye ilgi gösterdiğini dile getiren Karakaya, talebin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini söyledi.
YASAL UYARI
AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.