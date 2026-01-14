Fiziksel engeline rağmen 23 yaşında kendi işini kurdu. İl dışına da pazarlıyor
14.01.2026 13:34
İHA
Giresun'da yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Osman Altun, iki yıl önce devlet desteğiyle köyünde mandıra kurarak hayata tutundu.
Keşap ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde yaşayan evli ve bir çocuk babası Altun, 2022 yılında bahçesinde tarım aletiyle çalıştığı sırada kaza geçirdi.
Kazanın ardından yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmeye başlayan Altun, iki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın büyükbaş hayvancılık desteğinden yararlanarak kendi mandırasını kurdu.
Eşinin de yardımıyla yetiştiriciliğe başlayan Altun, işletmesini devletin çeşitli desteklerinden yararlanarak gelecekte daha da büyütmeyi amaçlıyor.
Yürüme engelli olduğu için hayata küsmediğini ve durumuna rağmen hayvancılık yapmaya karar verdiğini ifade eden Altun, evinin altına mandıra oluşturduğunu belirtti.
Altun, "Hayvanları çok seviyorum. Çocukluğumdan bu yana kapımızda hiç hayvan eksik olmazdı. Durumuma rağmen bir şeyler üretmek istedim. Gücüm yettiğince de devam ediyorum" dedi.
Altun, bir büyükbaş hayvanla başladığı besicilikte bu sayıyı 7'ye yükselttiğini, 10 tane de koyununun bulunduğunu kaydetti.
Engelli olmasına rağmen çok fazla zorlanmadığını vurgulayan Altun, "Burada aldığım huzuru başka hiçbir yerde alamıyorum. Şehir hayatı beni sıkıyor'' şeklinde konuştu.
Kendisinin en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getiren Altun, zaman zaman anne ve babasından da katkılar aldığını dile getirdi.
Osman Altun, hobi olarak Hint horozu da üretmeye başladığını aktararak şunları söyledi:
"Hint horozu yetiştirmek hobim haline geldi. Kümesimde 100'e yakın horoz bulunuyor. Horozlarımı il dışına da pazarlıyorum. Talepler de güzel Allah'a şükür. İlgi yoğun. Bazen yeri geliyor yetiştiremiyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her iline gönderiyoruz ama daha çok doğu bölgelerine gönderiyorum."
YASAL UYARI
GIRESUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GIRESUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.