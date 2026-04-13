Flamingolar Eber Gölü'nde. Bölgeyi pembe beyaza bürüdü
13.04.2026 13:57
İHA
Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan ve kuşların göç yolunda olan Eber Gölü’nde mola veren flamingolar renkleri ile görenleri mest etti.
Zarif duruşları ve göz alıcı renkleriyle bilinen flamingolar, Eber Gölü’ne gelerek adeta görsel bir şölen başlattı. Gölün sığ sularında beslenen yüzlerce flamingo, bölgeyi pembe ve beyaza bürüdü. Ortaya çıkan bu renkli görüntüler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sundu.
Her yıl belirli dönemlerde konaklamak için Eber Gölü’nü tercih eden flamingolar, gölün ekosistemi için de büyük önem taşıyor. Havadan çekilen görüntülerde gölün mavi sularıyla birleşen flamingo sürüleri, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Bu nadir görülen manzara, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererken, gölde su seviyesinin de arttığı gözlemlendi.
