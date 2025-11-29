Flamingoların Van'daki misafirliği uzadı
29.11.2025 11:13
Son Güncelleme: 29.11.2025 11:22
İHA
Doğunun saklı cenneti Van’daki Erçek Gölü, zarif misafirleri olan flamingoları ağırlamaya devam ediyor.
Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, sulak alanlarıyla çok sayıda türden binlerce kuşu bünyesinde barındırıyor. Van'ın doğusunda yer alan ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Erçek Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların göç yolculuğunda uğrak noktası oldu.
Pembe tüyleri, uzun zarif boyunları ve estetik duruşlarıyla doğa tutkunlarının gözdesi olan flamingolar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede konaklama sürelerini uzattı. Başta İran'ın Urumiye Gölü olmak üzere birçok gölün kuruması sonrası, Van Gölü kıyıları ve Erçek Gölü’nde konaklayan flamingolar bölge ekosistemine canlılık katmaya devam ediyor.
Van Gölü havzasının sulak alan yönünden zengin olması ve bazı sulak alanlarda çekilmeye bağlı olarak yeni alanlar oluşmaya başladığını belirten Prof. Dr. Lokman Aslan, şu ifadeleri kullandı:
"Eskiden kış mevsiminin çok sert geçmesine bağlı olarak Nisan'da ve Mayıs'ta görmeye alıştığımız allı turnaları bu sene Şubat'ta, Mart'ta görmeye başladık. Meteoroloji uzmanı olan ve iklimi daha önceden sezen allı turnaları, herhangi bir don ve onları etkileyecek bir problem olmadığı için Aralık ayının başına kadar yoğun şekilde göreceğiz."
Van Gölü'ndeki sulak alanların büyük olduğunu ve tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya olmadığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:
“Yaban hayvanların bu havzada beslenebileceği alanlar var. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin tedbirleri devam ediyor. Yaban hayvanları, gıda ve güvenlik imkanlarının yoğun olduğu yere gelirler. Sonbahardaki yağışlarla beraber sulak alanlarımızda da canlanma meydana geldi. Eğer kuşların çevrede gidebilecekleri sulak alanlar kuruduysa ki buna Urumiye Gölü'nü örnek gösterebiliriz. Bu durum Van Gölü havzası için sulak alanları için bir şans.”
