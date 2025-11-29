Foça sokakları Venedik'e döndü

İzmir genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerine etkisini artırdı. Başta Çeşme ve Karaburun olmak üzere Dikili ve Foça'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu.