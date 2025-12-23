Gaziantep'te engelli bakım merkezinde darp iddiası. Bir gencin kafasına darp sonucu 6 dikiş atıldı
Gaziantep'teki bir engelli bakım merkezinde kalan gencin, merkezdeki çalışanlar tarafından darp edildiği ve yaralandığı iddia edildi. Gencin ailesi yaşananlara tepki göstererek sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Olay, Gaziantep'teki bir engelli bakım merkezinde yaşandı. İddialara göre, darp edilen gencin annesi S.K., rahatsızlığı bulunan ve özel bir bakım evinde kalan 28 yaşındaki oğlu F.K.'nin vücudunda darp izlerine ve darbeler sonucunda ise kafasına 6 dikiş atıldığını öne sürdü. Olaydan haberdar olunmasının ardından çocuklarını polis eşliğinde hastaneye götüren aile, engelli gencin birçok kez darp edilmesinin ardından vücudundaki morlukları ve kafasındaki dikişleri öğrenince tepki gösterdi. Yaşananların ardından anne ve abla, olayın sorumlularının gereken cezayı almaları için seslerini duyurdu.
"ORADAKİ SÜREÇTE KİLO KAYBI YAŞAMAYA BAŞLADI"
Yaşanan olayı anlatan abla Gizem Kaya, "Ağabeyim yaklaşık 4 aydır annemin tedavi süreci nedeniyle Gaziantep'te bir engelli bakım merkezinde kalıyor. Bu süreçte biz sadece belirli günlerde kendisini görebiliyorduk. Oraya girdiği süreç içerisinde bir anda kilo kaybı yaşamaya başladı. Daha sonrasında ise darp izleri, gözünde yaralanmalar, kaşında açılmalar, kulağında şişme ve vücudunun belirli bölgelerinde darp izleri görünce nedenini öğrenmek istedik. Kamera kayıtlarını sorduk ama onlar kendisinin yaptığını, kaza olduğunu söyledi ve kayıtları paylaşmadı. Israr edince de bizi oradan kovdular. Sonrasında şikayet ederek polisle oraya gittik. Ambulansla ağabeyimi alarak hastaneye götürdük, gerekli işlemleri yapıldı, başına dikiş atıldı ve darp raporu aldık" dedi.
"OĞLUM ARTIK SAĞ ELİNİ KULLANAMIYOR"
Anne Süreyya Kaya ise oğlunu çok kötü bir durumda teslim aldığını söyleyerek, “Oğlumu aldığımızda gözünün önü mordu, kaşı açılmıştı, sağ kulağı şişmişti ve özellikle söylemek istiyorum ki sağ elini kullanamıyordu. Ben buradan sorumlulara soruyorum, oğlumun sağ eline ne oldu? Hadi diğer sıkıntıları bir şekilde geçti, iyileşti ama bu sağ eline ne oldu. Bunun hesabını soruyorum ben oradaki sorumlulara. Oğlumu darp etmişler hastaneye dahi götürmemişler. En son gittiğimizde her tarafı yara bere içindeydi ve polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürdük”
“OĞLUNUZ TEKERLEKLİ SANDALYEDEN DÜŞTÜ DENDİ”
Oğlunda daha önce de benzer darp izleri olduğunu ve merkezin "sandalyeden düştü" bahanesiyle kendilerini kandırdığını söyleyen anne Kaya, "Daha önce de bir kez aradılar 'oğlunuz tekerlekli sandalyeden düştü' dediler. Ben de hemen gittim yanına. O zaman tedavi ettirmişlerdi, biz de olabilir böyle şeyler diyerek çok üstelemedik. Ama seferki hiç yenilir yutulur cinsten değil. Morluklar, tırnak izleri, kulakta şişlik, kafada ezik, kaşta açılma gibi pek çok şey vardı. Bunu benim oğlum asla kendisine yapamaz. Ben buranın kamera kayıtlarını istiyorum. Bunları oğlum kendisine yapmışsa hepsinden özür dileyeceğim. Ben yıllardır oğlumun ne kendisine ne de başkasına zarar verdiğini görmedim" dedi.
"AĞABEYİMİ KURTARDIK AMA DİĞERLERİNİN DE SESİ OLMAK İSTİYORUZ"
Abla Gizem Kaya da her türlü yasal yola başvuracaklarını ve sorumluların hak ettiği cezayı almasını istediklerini vurgulayarak, "Biz kamera kayıtlarının kesinlikle araştırılmasını istiyoruz. Ağabeyimin orada kaldığı süreç içerisindeki yaşanan ihmal ve şiddetin kesinlikle cezasız kalmasını istemiyoruz. Biz, ağabeyimi oradan aldık kurtardık ama orada kalmaya devam eden diğer hasta ve yaşlıların, engellilerin sesi olmak istiyoruz. Onların bu mağduriyeti yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
