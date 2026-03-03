Gebze'de 500 yıllık tarih yatıyor. Yetkililer harekete geçti
03.03.2026 11:54
İHA
Gebze'de Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Gebze Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devralınan tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon süreçleri, bilimsel ve teknik esaslara uygun şekilde yürütülüyor. Klasik çifte hamam plan şemasına sahip olan; soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşan yapının özgün mimarisi, devam eden teknik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor.
Kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusu, kubbeli örtü sistemi ile kesme taş ve tuğla malzeme kullanımıyla dönemin mimari özelliklerini yansıtan yapının mevcut durumu, rölöve çalışmalarıyla ayrıntılı şekilde kayıt altına alındı.
Hazırlanan restorasyon projesi kapsamında, yapıya sonradan eklenen niteliksiz müdahalelerin temizlenmesi ve statik açıdan zayıflayan taşıyıcı sistemin bütüncül olarak güçlendirilmesi hedefleniyor. Ekipler, kubbe geçiş elemanları, kemerler ve duvar dokularında özgün malzemeye sadık kalarak onarım gerçekleştiriyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yürütülen projenin yalnızca fiziksel bir onarım süreci olmadığını, aynı zamanda kentin tarihine ve kimliğine sahip çıkma iradesi taşıdığını vurguladı.
Restorasyon sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Büyükgöz, "Restorasyon çalışmaları başladı. Önümüzdeki aylarda çalışmalar daha da yoğunlaşacak ve tamamlanacak. Gebze'mizin tarihi kimliğine uygun bu yapıyı, yeni bir fonksiyonla hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Aslına uygun şekilde ihya edilecek tarihi yapının, kültürel ve sosyal hayata katkı sunan bir merkez olarak faaliyet göstermesi planlanıyor.
Tarihi yapının 1500'lü yıllarda yaptırıldığı tahmin ediliyor. Klasik Osmanlı mimarisine uygun şekilde inşa edilen hamamın yapımında genel anlamda moloz taş ve tuğla kullanıldı.
YASAL UYARI
KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.