Gebze'de 500 yıllık tarih yatıyor. Yetkililer harekete geçti

Gebze Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devralınan tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon süreçleri, bilimsel ve teknik esaslara uygun şekilde yürütülüyor. Klasik çifte hamam plan şemasına sahip olan; soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşan yapının özgün mimarisi, devam eden teknik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusu, kubbeli örtü sistemi ile kesme taş ve tuğla malzeme kullanımıyla dönemin mimari özelliklerini yansıtan yapının mevcut durumu, rölöve çalışmalarıyla ayrıntılı şekilde kayıt altına alındı.