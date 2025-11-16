Gece kulübü önünde silah gösterme kavgası
16.11.2025 08:34
İHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müşteriler ile gece kulübü çalışanları arasında kavga çıktı.
İlçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı.
Kavganın nedeninin silah gösterme meselesi olduğu iddia edildi.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olay sokağa taşarken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olayı anlamak için görgü tanıklarını dinledikleri sırada çalışanlar arasında yine arbede çıktı.
Otomobile ve sürücü koltuğundaki şüpheli, saldıran çalışanları polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi dağıttı.
Olayda yaralanan olmazken işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şüphelilerden şikayetçi oldu.
