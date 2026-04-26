Geceleri duman nöbeti tutarak koruyorlar. Dünya pazarının aranan ürünü

800 bin kiraz ağacının bulunduğu ilçede, üreticiler don riskine karşı geceleri 'duman nöbeti' tutarak korudukları bahçelerden bu yıl toplam 20 bin ton rekolte bekliyor.

Türkiye'nin kiraz ihracatında önemli merkezlerinden biri olan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Demirci kirazında çiçeklenme dönemiyle birlikte üretim mesaisi hız kazandı. İlçenin 600 ile 1300 rakım arasındaki yaylalarında yetiştirilen ve aroması, kalibresi, uzun raf ömrüyle dünya pazarlarının aranan ürünü olan coğrafi işaretli Demirci kirazında hasat öncesi geri sayım başladı. Nisan ayı itibarıyla çiçeklerini açan ve meyve tutumuna geçen 18 bin dekar alandaki kiraz bahçeleri, görsel şölen oluşturdu. Geçen hafta bölgede etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai don riskine karşı çiftçiler seferberlik ilan etti. Bahçelerindeki ağaçları ve tescilli ürünü korumak isteyen üreticiler, gece boyu saman ve badem kabuklarını yakarak dumanlama sistemiyle sıcaklığı dengeledi. Bu geleneksel yöntem sayesinde çiçeklerin zarar görmesi engellenmeye çalışılırken, mayıs ayı sonu için planlanan hasat öncesi verim kaybının önüne geçilmesi için çaba sarf edildi.