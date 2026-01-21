Geceleri soğuk, gündüzleri yorgunluk. Kar kış demeden aylarca yürüyorlar
21.01.2026 13:56
İHA
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Gabar Dağı eteklerinde bulunan Mağara Köyü, kış aylarında konargöçerlerin sığınağı oluyor.
Yaz aylarında Hakkari’nin yüksek ve serin yaylalarında yaşayan göçerler, kış yaklaştığında hayvanlarıyla birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Yaklaşık 3 ay süren göç, geceleri soğukla, gündüzleri yorgunlukla geçiyor. Göçün sonunda ulaşılan Mağara Köyü ise onlar için kışı atlatma mücadelesinin başladığı yer oluyor.
Göçer Zeki Kaplan, ömrünün göç yollarında geçtiğini söyledi. Sabit bir yerlerinin olmadığını kaydeden Kaplan, "Bizim hayatımız hayvancılık. Bir yerde kök salamıyoruz. Mevsimler nereye sürerse, biz de oraya gidiyoruz" dedi.
Yaz aylarında Hakkari’nin serin yaylalarına çıktıklarını anlatan Kaplan, "4-5 ay yaylalarda kalıyoruz. Orası bizim nefes aldığımız yer. Ama ardından bizim için en ağır sınav başlıyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeden; hayvanlarla birlikte 3 ay boyunca yürüyerek kışlaklara iniyoruz. Yol uzun ve zor. Umut ise ince bir ip gibi" ifadelerini kullandı.
Kış mevsiminin konar göçerler için adeta bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu vurgulayan Kaplan, "Kar yağdığında bizim için hayat duruyor. Soğuk iliklerimize işliyor. Gece hayvanlarımız donmasın diye uykusuz kalıyoruz'' diye konuştu.
Kaplan, "Millet sıcak evinde rahat yaşasın, sofrasında et ve süt eksik olmasın diye biz bu çileyi çekiyoruz'' şeklinde konuştu.
Konargöçer yaşamının her geçen yıl daha da zorlaştığını dile getiren Kaplan, "Bizim hayatımız zor ama onurumuz emeğimizdir'' dedi.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.