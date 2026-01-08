Geçen yıl sadece bir dönem sulama yapıldı, barajın kapağı kapatıldı

Konuya yönelik konuşan çiftçi Hüseyin Fırat Ekmen, baraj sularının 2024 yılında tamamen kuruduğunu, 2025 yılında ise sadece bir dönem yapılan sulama çalışmalarının devamında sürecin durduğunu söyledi. Sulamanın durmasıyla çiftçilerin mahsullerinin yarıda kaldığını söyleyen Ekmen, bölgedeki sulamanın mahsul döneminin bir süre geçmesiyle beraber başladığını belirtti. Çiftçi Ekmen şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz genel olarak mısır, ayçiçeği ve pancar gibi su isteği yüksek ürünler ektiği için barajdaki suyumuz çok çabuk tükendi. Üstelik 7 ay boyunca bölgeye bir damla bile yağmur yağmadı. Bu kuraklık susuzluğun en büyük göstergesidir. Şu anki tabloda barajın tekrar dolması biraz zor görünüyor. İnşallah yağışlar bol olur da barajımız yeniden dolar; ancak şu ana kadar yeterli yağış düşmediği için su seviyesinde bir artış olmadı."