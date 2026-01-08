Geçen yıl sadece bir dönem sulama yapıldı, barajın kapağı kapatıldı
08.01.2026 11:09
Eskişehir'deki Gündüzler Barajı'nda olumsuz şartlar sebebiyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı. Su birikmesi için barajın kapakları kapatıldı.
Tepebaşı ilçesindeki 8,3 milyon metreküp depolama hacmine sahip Gündüzler Barajı'nda su seviyesinin düştüğü belirlendi. Gündüzler Barajı 2022 yılında tamamlandı ve 2023 yılında da faaliyete geçti. Temelden 65 metre yüksekliğe sahip baraj, tarım arazilerinin suya erişimini sağlamak amacıyla yapıldı fakat baraj 2025 yılında belirli bir dönemde çiftçiye su sağlayabildi. Bölgede çiftçilikle uğraşan Hüseyin Fırat Ekmen'in iddiasına göre, 2025 yılının yarı döneminde tarıma fayda sağlayabilen baraj sonrasında su yetersizliği sebebiyle kapaklarını kapattı. Barajda meydana gelen sorunların en büyük etkenleri ise yağışların az olması ve çiftçilerin çok su isteyen ürünleri ekmesi olarak gösteriliyor.
GEÇEN YIL SADECE YARIM DÖNEM SULAMA YAPILDI
Konuya yönelik konuşan çiftçi Hüseyin Fırat Ekmen, baraj sularının 2024 yılında tamamen kuruduğunu, 2025 yılında ise sadece bir dönem yapılan sulama çalışmalarının devamında sürecin durduğunu söyledi. Sulamanın durmasıyla çiftçilerin mahsullerinin yarıda kaldığını söyleyen Ekmen, bölgedeki sulamanın mahsul döneminin bir süre geçmesiyle beraber başladığını belirtti. Çiftçi Ekmen şöyle devam etti:
"Çiftçilerimiz genel olarak mısır, ayçiçeği ve pancar gibi su isteği yüksek ürünler ektiği için barajdaki suyumuz çok çabuk tükendi. Üstelik 7 ay boyunca bölgeye bir damla bile yağmur yağmadı. Bu kuraklık susuzluğun en büyük göstergesidir. Şu anki tabloda barajın tekrar dolması biraz zor görünüyor. İnşallah yağışlar bol olur da barajımız yeniden dolar; ancak şu ana kadar yeterli yağış düşmediği için su seviyesinde bir artış olmadı."
