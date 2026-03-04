Geçen yıl tamamen kurumuştu. Sağanak yağışlarla yeniden su tuttu
04.03.2026 13:34
AA
Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Yeşilsırt Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.
Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin su seviyesi, geçen yıl aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle düşerek tamamen kurumuştu.
Kuraklık nedeniyle göletteki balıklar telef olurken, suyun çekildiği alanda derin çatlaklar oluşmuştu.
Kentte bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte gölet yeniden suyla dolmaya başladı.
Su seviyesindeki artışla bazı kuşların da gölete gelerek beslendiği gözlendi. Prof. Dr. Fatih Konukcu, bu yıl yağışların su kaynaklarına iyi geldiğini söyledi.
İklim değişikliğinin su kaynaklarını geçen yıl olumsuz etkilediğini belirten Konukcu, "Geçtiğimiz sene kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bazı göletler kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Yağışların devam etmesiyle daha güzel sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz" dedi.
YASAL UYARI
TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.