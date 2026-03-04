Geçen yıl tamamen kurumuştu. Sağanak yağışlarla yeniden su tuttu

İklim değişikliğinin su kaynaklarını geçen yıl olumsuz etkilediğini belirten Konukcu, "Geçtiğimiz sene kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bazı göletler kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Yağışların devam etmesiyle daha güzel sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz" dedi.