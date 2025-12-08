Geçmişin hatıralarını canlandıran gelenek. Fotoğraflarda yaşatıyorlar

Yalı Mahallesi Muhtarı Hamdi Karaçomak, "Başka şehirlerde böyle bir gelenek var mı bilemeyiz ama Trabzon’da sadece bizim mahallemizde var. Faroz Sosyal Kültür Derneği başkanımızın düşündüğü bir gelenek. Burada camiye gelenler otururken namaz vaktini beklerken eski insanlarımızı yâd etmek için hazırlanan bir pano. Onlarla ilgili anılar konuşuluyor. Gençlerimiz bile bu kim dediği zaman anlatabiliyoruz. Eskilerimizi yaşıyoruz, anılarımızı canlandırıyoruz. Belki ahirete intikal etmiş olabilirler ama bu şekilde gönlümüzde yaşatıyoruz. Her yıl vefat edenleri de ekleyerek bu işi devam ettiriyoruz. Her yıla Farozlu olup hayatını kaybeden büyüklerimiz için mevlit düzenliyoruz. Bu panoyu ister istemez değiştiriyoruz. Keşke değiştirmesek. Vefat eden büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı bu panoya eklemek zorundayız. Bu Faroz‘un ayrıcalığıdır. Başka mahalleden gelenler çok güzel olmuş diyorlar. Faroz‘un bir ayrıcalığı vardır. Elimize geçen herkesin fotoğrafını koyuyoruz. Başka resim olduğu zaman da biz onu ilave ediyoruz. 150 sene öncesinden de gelen resimlerimiz var. Bütün vatandaşlarımızın resimlerini buraya koyuyoruz ve bunları anıyoruz" ifadelerini kullandı.