Geçmişin hatıralarını canlandıran gelenek. Fotoğraflarda yaşatıyorlar
08.12.2025 13:00
İHA
Trabzon'da vefat eden mahallelilerin unutulmaması adına fotoğraflarının sergilendiği pano, hüzünlendirdiği kadar yüreklere de dokunuyor. Her bir kare, geride kalanlara bir yüzü, bir tebessümü, bir hatırayı yeniden hatırlatıyor.
Ortahisar ilçesinin Yalı mahallesinde yıllardır sürdürülen bir gelenek, geçmişe duyulan bağlılığı bugünlere kadar getiriyor.Mahallede hayatınıkaybeden vatandaşların fotoğrafları, Yalı Camii'nin avlusundaki özel köşeye asılarak ölümsüzleştiriliyor. Mahalleli, yıl boyunca vefat eden komşuları adına her yıl düzenlenen mevlit programında bir araya geliyor. Camide okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından fotoğraf panosu ziyaret ediliyor. Pano başında duygusal anlar yaşayan mahalleliler, yakınlarını ve komşularını rahmetle anıyor.
Gelenek sayesinde yıllar önce vefat eden kişilerin bile hatıraları canlı tutuluyor. Yalı Mahallesi sakinleri, uygulamanın hem mahalle kültürünü güçlendirdiğini hem de geçmişle bağ kurmalarını sağladığını ifade ediyor.
"BU GELENEK SADECE BİZİM MAHALLEMİZDE VAR"
Yalı Mahallesi Muhtarı Hamdi Karaçomak, "Başka şehirlerde böyle bir gelenek var mı bilemeyiz ama Trabzon’da sadece bizim mahallemizde var. Faroz Sosyal Kültür Derneği başkanımızın düşündüğü bir gelenek. Burada camiye gelenler otururken namaz vaktini beklerken eski insanlarımızı yâd etmek için hazırlanan bir pano. Onlarla ilgili anılar konuşuluyor. Gençlerimiz bile bu kim dediği zaman anlatabiliyoruz. Eskilerimizi yaşıyoruz, anılarımızı canlandırıyoruz. Belki ahirete intikal etmiş olabilirler ama bu şekilde gönlümüzde yaşatıyoruz. Her yıl vefat edenleri de ekleyerek bu işi devam ettiriyoruz. Her yıla Farozlu olup hayatını kaybeden büyüklerimiz için mevlit düzenliyoruz. Bu panoyu ister istemez değiştiriyoruz. Keşke değiştirmesek. Vefat eden büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı bu panoya eklemek zorundayız. Bu Faroz‘un ayrıcalığıdır. Başka mahalleden gelenler çok güzel olmuş diyorlar. Faroz‘un bir ayrıcalığı vardır. Elimize geçen herkesin fotoğrafını koyuyoruz. Başka resim olduğu zaman da biz onu ilave ediyoruz. 150 sene öncesinden de gelen resimlerimiz var. Bütün vatandaşlarımızın resimlerini buraya koyuyoruz ve bunları anıyoruz" ifadelerini kullandı.
