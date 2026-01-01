Geçmişte barınak olarak kullanılıyordu. ''Kara Mağara'' hikayesiyle ilgi çekiyor
01.01.2026 14:32
İHA
Yozgat'ta bulunan Kara Mağara, tarih boyunca bölgenin ticari ve kültürel önemini yansıtan izler taşıyor.
Saraykent ilçesinin eski adı olan ve ilçe merkezine 2 buçuk kilometre mesafede bulunan Kara Mağara, tarihçesiyle dikkat çekiyor. İlçenin bu ismi almasının, İpek Yolu güzergâhı üzerinde yer alması ve yolcuların bölgede bulunan mağarada ateş yakarak konaklamasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Tarihi kaynaklara ve yöre halkının aktardığı bilgilere göre, geçmişte İpek Yolu'nu kullanan kervanlar Saraykent çevresinde mola veriyor, doğal mağaraları barınak olarak kullanıyordu. Mağaraların içinde yakılan ateşlerden çıkan duman ve kararmış kaya yüzeyleri nedeniyle bölge, zamanla ‘Kara Mağara' olarak anılmaya başladı.
Cumhuriyet döneminde Saraykent adını alan ilçe, günümüzde modern yerleşim yapısıyla dikkat çekerken, eski adı Kara Mağara ise bölgenin tarihi kimliğini hatırlatmaya devam ediyor.
