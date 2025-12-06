Gelidonya'nın son fenercisi. 1944'ten beri aynı aile görev yaptı

Demir, emekli olduktan sonra turizmle ilgilenmeye başladığını, denizi çok sevdiği için hemen her gün balığa çıktığını ve serbest dalış yaptığını dile getirdi.

Fenere de uğramayı ihmal etmediğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Elimden geldiğince buraya geliyorum. Şu an annem 87 yaşında. Eğer gelebilse bugün gelecek. Ama yürüme şansı olmadığı için gelemiyor. Bazen motorla çıkıyorum fenere. Keçilerimiz, oğlaklarımız, ağılımız vardı. Vaktimiz çok güzel geçerdi burada. O günleri unutamıyorum. Emekli olurken anahtarımı teslim ettim. Görevli arkadaşlarımız 3 ayda bir kontrole geliyor. Geldiklerinde arıyorlar. Ben de anılarımı tazelemek için fenere geliyorum, onlarla tekrar kuleye çıkıyorum.''

Denizcilere hizmet için var olan Gelidonya Feneri'ni yerli ve yabancı çok sayıda turist ziyaret ediyor. Demir, fenere yazı yazmamalarını rica ettiği ziyaretçilerden bölgenin çevre temizliği ve hijyeni konusunda da hassas olmalarını istiyor.