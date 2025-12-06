Gelidonya'nın son fenercisi. 1944'ten beri aynı aile görev yaptı
Türkiye kıyılarının en yüksek fenerlerinden biri olma özelliğini taşıyan ve 1936'da faaliyete geçen Gelidonya Feneri, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden Gelidonya'nın bakımı 1944'ten 2023'e kadar Demir ailesine emanetti. Fenerin bakımını yapan ailenin 3'üncü kuşak temsilcisi Mustafa Demir de 2023'te fenerin son kez ışığını yakıp emekliye ayrıldı.
Şimdi 49 yaşında olan Mustafa Demir, fenerin sorumluluğunu elden bıraksa da eski görev yerinin etrafındaki doğaya ve geçmişine olan sevgisi, onu fenere sıkça geri getiriyor.
Ailesiyle anılarının geçtiği, 25 yıl görev yaptığı fenerin çevresinde vakit geçiren Demir, buraya gelen ziyaretçilere de Gelidonya'nın tarihinden bahsediyor. "Son fenerci" olarak anılan Demir, çocukluğunun geçtiği bu eşsiz mekanı ve anılarını tazelediği toprakları ömrünün yettiği sürece ziyaret etmek istiyor.
BABADAN OĞULA GEÇTİ
Mustafa Demir, fenerin sorumluluğuna 1944'te dedesinin talip olduğunu, bu görevi babasının, ardından da 22 yaşındayken kendisinin devraldığını söyledi.
Demir, "Burada annem, babam ve beş kardeş yaşadık. En küçükleri benim. Babam yıllarca 'Herkes işini bir şekilde kurdu, burayı Mustafa'ya bırakacağım' derdi. Bende de bir umut doğdu. Çünkü burada doğdum, burada büyüdüm. Sakin, dingin ve temiz bir hayatımız vardı. Şehir hayatını çok aramadım ama sadece bisiklete binmeyi çok istiyordum. Dağlık olduğu için binemedim." diye konuştu.
Babasının görev teklifini severek kabul ettiğini belirten Demir, fenerde geçirdiği zamanları şöyle anlattı:
"Buraya en yakın köy 10 kilometre mesafede. Ulaşım olmadığı için annem ve babam aylık erzak almaya gittiği zaman mecburen bizi abilerimle burada bırakırlardı. Çok iyi hatırlıyorum 9 yaşındayken annem ve babam erzak almaya giderdi, tek başıma burada kalırdım. Biraz ürperirdim, bazen korkardım ama alışık olduğum yer, sonuçta evim."
Demir, emekli olduktan sonra turizmle ilgilenmeye başladığını, denizi çok sevdiği için hemen her gün balığa çıktığını ve serbest dalış yaptığını dile getirdi.
Fenere de uğramayı ihmal etmediğini anlatan Demir, şöyle konuştu:
"Elimden geldiğince buraya geliyorum. Şu an annem 87 yaşında. Eğer gelebilse bugün gelecek. Ama yürüme şansı olmadığı için gelemiyor. Bazen motorla çıkıyorum fenere. Keçilerimiz, oğlaklarımız, ağılımız vardı. Vaktimiz çok güzel geçerdi burada. O günleri unutamıyorum. Emekli olurken anahtarımı teslim ettim. Görevli arkadaşlarımız 3 ayda bir kontrole geliyor. Geldiklerinde arıyorlar. Ben de anılarımı tazelemek için fenere geliyorum, onlarla tekrar kuleye çıkıyorum.''
Denizcilere hizmet için var olan Gelidonya Feneri'ni yerli ve yabancı çok sayıda turist ziyaret ediyor. Demir, fenere yazı yazmamalarını rica ettiği ziyaretçilerden bölgenin çevre temizliği ve hijyeni konusunda da hassas olmalarını istiyor.
