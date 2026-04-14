Geri sayım başladı. Av yasağı öncesi kilosu 100 TL'den kapış kapış gidiyor
14.04.2026 13:05
Son Güncelleme: 14.04.2026 13:09
Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı saatler kala, Tekirdağ Süleymanpaşa’da balıkçı tezgahlarında yoğunluk tavan yaptı. Kilogramı 100 TL'den satışa sunulan hamsi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
KİLOSU 100 LİRADAN SATIŞA SUNULDU
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağı öncesi son günlerde balık tezgâhlarında hareketlilik arttı. Salı Pazarı’nda kurulan tezgâhlarda özellikle hamsiye vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Sezonun son günlerinde tezgâhlarda yerini alan hamsinin kilogramı 100 TL’den satışa sunuldu.
"BUNDAN SONRA FİYATLAR YÜKSELİR"
Balık satıcısı Gökhan Sönmezocak, sezonun başı ile sonunun aynı fiyat seviyesinde kapandığını belirterek, "Hamsinin kilosu 100 lira. 100 lira ile sezonu açtık, 100 lira ile sezonu kapatıyoruz. Bolluk zamanlarında balığın kilosunu 50 liraya kadar sattık. Bundan sonra fiyatlar yükselir" dedi.
UYGUN FİYATA BALIK İÇİN SON FIRSAT
Av yasağının başlamasıyla birlikte tezgâhlardaki balık çeşitliliğinin azalması ve fiyatların artması bekleniyor. Vatandaşlar ise son günlerde uygun fiyata balık alabilmek için pazara yoğun ilgi gösterdi.
