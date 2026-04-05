Giden "herkesin gelmesi gerek" diyor. Yüzlerce kişiyi buluşturdu
05.04.2026 14:35
İHA
Adana’da 14. Uluslarası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın üçüncü gününde Seyhan Nehri'nde "Su Korteji" yapıldı.
Karnavalın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan "Su Korteji", yüzlerce kano tutkununu Seyhan Nehri’nde buluşturdu. "Nisan’da Adana’da" ruhunu suya taşıyan vatandaşlar, kanolarıyla nehrin üzerinde süzülürken izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Şehrin sembolü olan turuncunun her tonunun hakim olduğu nehirde, suyun üzerine yansıyan renkler masalsı görüntülere neden oldu.
Korteje sadece sporcular değil, karnavalın ruhunu yansıtan rengarenk kostümlerle vatandaşlar da katıldı. Çiçeklerle bezeli şapkaları ve rengarenk kostümleriyle kürek çeken katılımcılar, kıyıdaki binlerce izleyiciyi selamladı. Portakal çiçeklerinin eşsiz kokusu eşliğinde gerçekleşen kortej, Adana’nın kültürel ve turistik zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Akşam saatlerine kadar süren etkinliklerde, Seyhan Nehri kıyısında toplanan binlerce kişi bu tarihi anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
Kütahya’dan gelen Buse Tual, "Bizim de orada festivaller oluyor ama burası çok ayrı olmuş uluslararası bir tanıtım olur diye düşünüyorum.Kesinlikle herkesin gelmesi gerek" ifadelerini kullandı.
Adana’da yaşayan Azize Türkmenoğlu ise, "Çok güzeldi gerçekten çok etkileyici bir kortejdi. Adana’nın yerlisiyim ama herkesin mutlaka gelmesi gereken bir kortej. Adana’yı çok güzel tanıtan bir etkinlik" dedi.