Gök Tanrısı Zeus'un saklandığı yer olarak biliniyor, gizemli mağaranın kapıları herkese açık

Efsaneye göre Gök Tanrısı Zeus’un, kardeşi Poseidon’un öfkesinden kaçarken saklandığı yer olarak bilinen Zeus Mağarası, doğal oluşumuyla da dikkat çekerken, mağara içerisinde ayrıca dağdan gelen tatlı su ile denizden gelen tuzlu suyun buluşmasıyla oluşan benzersiz bir ekosistem mevcut.