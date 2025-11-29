Gök Tanrısı Zeus'un saklandığı yer olarak biliniyor, gizemli mağaranın kapıları herkese açık
29.11.2025 15:24
İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Zeus Mağarası, mitolojinin izlerini ve serin sularını ziyaretçilerine sunuyor.
Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde bulunan ve ilçenin mitolojik durağı olarak tabir edilen Zeus Mağarası, ziyaretçilerini bekliyor.
Efsaneye göre Gök Tanrısı Zeus’un, kardeşi Poseidon’un öfkesinden kaçarken saklandığı yer olarak bilinen Zeus Mağarası, doğal oluşumuyla da dikkat çekerken, mağara içerisinde ayrıca dağdan gelen tatlı su ile denizden gelen tuzlu suyun buluşmasıyla oluşan benzersiz bir ekosistem mevcut.
Su sıcaklığının yıl boyunca yaklaşık 5 derece olması sebebiyle özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mağaraya dikkat çeken Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise Kuşadası’na gelen ziyaretçileri mağarayı görmeden Milli Park’a geçmemeleri gerektiğini belirtti.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.