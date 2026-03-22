Göl kuruyunca evini terk etmişti. Yerli Robinson yaşam alanına geri döndü
22.03.2026 15:14
AA
Kahramanmaraş'ta azalan yağışlar nedeniyle kuruyan Gavur Gölü'ndeki tek odalı evini 10 yıl önce terk eden 80 yaşındaki Bayram Oğul, yaşam alanına tekrar kavuştu.
Gavur Gölü, son dönemde etkili olan kar ve yağmurun ardından yeniden su tutmaya başladı.
Yaklaşık 40 bin dönümlük göl üzerine açılan kanallardaki 1000 metrekarelik alanda oluşan adacık dikkati çekiyor.
Roman kahramanı Robinson Crusoe'un hayatına benzer yaşam sürdüğü için bölge halkının "Yerli Robinson" ismini verdiği Bayram Oğul da yıllar sonra gölün su tahliyesinin yapıldığı iki kanalın ortasında oluşan adacıktaki tek odalı evine yeniden kavuştu.
Gavur Gölü'nün tekrar eski haline gelmesiyle yaşam alanına dönen Oğul, kayığıyla açıldığı kanalda balık avlayıp dostlarına ikramlarda bulunuyor.
Gavur Gölü'nün simgesi haline gelen Oğul, kuraklık nedeniyle yaklaşık 10 yıldır kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanında kaldığını söyledi.
Uzun yıllar sonra yağışların normale döndüğünü ve gölün eski haline geldiğini görünce tekrar bölgeye döndüğünü anlatan Oğul, "Gölde su oluşunca tekrar ziyaret etmeye başladım. Kafamı dinliyorum. Dostlar geldiği zaman bir çayımı alıyorlar. Bulabiliyorsa yemek yiyorlar. İşte böyle vakit geçiriyoruz" diye konuştu.
Oğul, daha önce bölgede çok ciddi balık potansiyeli olduğunu ancak artık gün boyu 2-3 kilogram ancak avlayabildiğini dile getirdi.
Adada huzur bulduğunu, gelmediğinde ise ruhunun sıkıldığını vurgulayan Oğul, "Ben 80 yaşındayım gençliğimi de bu adaya borçluyum. O ada olmasa zaten şimdiye ben ölür giderdim" ifadelerini kullandı.
