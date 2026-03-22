Görüntüsü ejderha sırtına benzetiliyor. Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu
22.03.2026 15:27
İHA
Kahramanmaraş şehir merkezindeki bir mahallede bulunan kayalık bölge, sivri ve keskin görünümüyle dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'nde bulunan kayalık tepeler dikkat çekiyor. Kayalık bölge eğik, keskin ve sarp görünümünün yanı sıra ejderha sırtına benzetiliyor.
Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olduğu öğrenilen bölge drone ile görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden Ali Kaya, "Ben doğdum doğalı burası bu şekilde. Babamızdan dedemizden duyduklarımız da var tabi. Bölgeden hem sert hem yumuşak olacak şekilde çakıl kum gibi farklı maddeler de çıkıyor'' dedi.
