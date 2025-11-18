Görüş mesafesi düştü, yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı
18.11.2025 10:47
DHA
Erzurum'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Yağışlı geçen hafta sonunun ardından hava sıcaklıklarının düştüğü Erzurum'da gece saatlerinde yoğun sis oluştu.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte ulaşımda güçlükler yaşandı.
Yoğun sis kent merkezi ve kara yollarında çok sayıda hasarlı kazaya neden oldu.
13 YARALI
Kuzey Çevre Yolu'nda yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı.
Erzurum'dan Van'a gittiği belirlenen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi Erzurum'daki hastanelere kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Erzurum-Pasinler kara yolu Hamamderesi mevkisinde de zincirleme kaza meydana geldi.
YASAL UYARI
ERZURUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZURUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.