Göz gözü görmüyor. Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı

09.04.2026 08:30

DHA

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı. 100’e yakın TIR, Türkgözü Sınır Kapısı, parklar ve yol kenarlarında bekliyor.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

 

Gece boyunca yağan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Posof ilçesi ile Gürcistan’a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasındaki 2 bin 550 rakımdaki Ilgar Dağı Geçidi de ulaşıma kapandı.

 

Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. 100’e yakın TIR, Türkgözü Sınır Kapısı, parklar ve yol kenarlarında bekliyor.

"ILGAR DAĞI'NIN ÇİLESİ"

Azerbaycan'dan gelip Trabzon'a giden TIR şoförü Tuncay Akdeniz, "Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 70 araç değişik bölgelerde bekliyor. Rakım belli. Ilgar Dağı’nın her zamanki çilesi." dedi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ARDAHAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARDAHAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.