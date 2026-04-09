Göz gözü görmüyor. Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı
09.04.2026 08:30
DHA
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı. 100’e yakın TIR, Türkgözü Sınır Kapısı, parklar ve yol kenarlarında bekliyor.
Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Gece boyunca yağan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Posof ilçesi ile Gürcistan’a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasındaki 2 bin 550 rakımdaki Ilgar Dağı Geçidi de ulaşıma kapandı.
Yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. 100’e yakın TIR, Türkgözü Sınır Kapısı, parklar ve yol kenarlarında bekliyor.
"ILGAR DAĞI'NIN ÇİLESİ"
Azerbaycan'dan gelip Trabzon'a giden TIR şoförü Tuncay Akdeniz, "Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 70 araç değişik bölgelerde bekliyor. Rakım belli. Ilgar Dağı’nın her zamanki çilesi." dedi.
