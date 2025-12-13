Gramı 700 lira | Mali müşavirliği bıraktı, safran üretimine başladı

Safran çiçeğinin çok kısa sürede açtığını belirten Yoltaş, şöyle devam etti:

“Safran çiçeği bir gecede açıyor. Çiçek tam açılmadan toplanması, bitkinin içeriği açısından çok önemli. Eğer bu alanı tarlaya ekseydim yaklaşık 1,5 dönüm olacaktı ve gün ağarmadan hasat yapmak gerekecekti. Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan safranı toplamak ciddi bir emek ve işçi maliyeti demek. Kapalı ortamda bu süreci çok daha rahat yönetiyoruz. Işık, sıcaklık, nem ve karbondioksit seviyelerini kontrol edebiliyoruz. Doğada bunları sağlamak her zaman mümkün olmuyor ve ciddi riskler var.”

Kapalı alanda yaklaşık 30 bin safran soğanı bulunduğunu söyleyen Yoltaş, “Her bir çiçeği elle koparıyor, içindeki üç stigmayı yine tek tek ayıklıyoruz. Safranı bu kadar kıymetli yapan şey de aslında bu yoğun el işçiliği” dedi.