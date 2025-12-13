Gramı 700 lira | Mali müşavirliği bıraktı, safran üretimine başladı
13.12.2025 10:21
DHA
Bolu'da mali müşavirlik mesleğini bırakarak çocukluk hayali olan çiftçiliğe yönelen Şeyda Yoltaş (32), kapalı ortam tarımı modeliyle 50 metrekarelik alanda safran üretimi yapıyor. Gramı yaklaşık 700 liradan satılan safranın üretim sürecine ilişkin konuşan Yoltaş, kapalı ortamın işçilik ve riskleri önemli ölçüde azalttığını söyledi.
Üreticilik hayalini gerçekleştirmek için 2012 yılından bu yana araştırmalar yapan Şeyda Yoltaş; iktisat lisansı, bankacılık-finans yüksek lisansı ve doktora eğitimini tamamladı. Bir süre mali müşavir olarak çalışan Yoltaş, mesleğini bırakarak tarıma yöneldi. Kendi imkânlarıyla kapalı ortam tarımı modelini hayata geçiren Yoltaş, 50 metrekarelik alanda gramı yaklaşık 700 lirayı bulan safran üretimine başladı.
“SAFRANIN ÇOK FAZLA FAYDASI VAR”
Üretici olma kararının arkasındaki motivasyonu anlatan Yoltaş, şunları söyledi:
“Bir şey yaratmak, katma değer üretmek istiyordum. Çiftçilik hem insan sağlığı hem de sürdürülebilirlik açısından çok kıymetli. Safranın göz ve cilt sağlığına faydalı olduğunu, kanserli hücrelerle mücadelede etkili olabildiğini ve tansiyonu düzenleyebildiğini biliyoruz. Elbette kronik rahatsızlığı olanların doktorlarına danışması gerekiyor. Günde bir bardaktan fazla tüketilmemeli çünkü içeriği oldukça güçlü. Safran kapsül formunda da takviye olarak kullanılıyor. Üretim süreci ise oldukça zahmetli olduğu için pahalı bir bitki olarak biliniyor. Ancak 1 gram safran bir kişiye yaklaşık bir ay yetiyor. Bu açıdan bakıldığında aslında çok yüksek bir fiyat değil.”
“TARLADA SOĞAN GELİŞİMİ DAHA YAVAŞ”
Safran üretim sürecine ilişkin bilgi veren Yoltaş, kapalı ortamın önemli avantajlar sunduğunu vurguladı:
“1 Ekim gibi safranlarımızı odaya aldık, kasım ortasında hasada başladık. Hasatta çiçekler tek tek elle koparılıyor. Yeşil yapraklar bizim için çok önemli çünkü gelecek yıl soğan alabilmek buna bağlı. Kapalı ortamda bu yapraklara zarar vermeden çalışmak daha kolay. Tarlada ise bu her zaman mümkün olmuyor ve soğan gelişimi daha yavaş oluyor. Biz burada her yıl soğan alıp, soğan satışından da ek gelir elde edebiliyoruz.”
Safran çiçeğinin çok kısa sürede açtığını belirten Yoltaş, şöyle devam etti:
“Safran çiçeği bir gecede açıyor. Çiçek tam açılmadan toplanması, bitkinin içeriği açısından çok önemli. Eğer bu alanı tarlaya ekseydim yaklaşık 1,5 dönüm olacaktı ve gün ağarmadan hasat yapmak gerekecekti. Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan safranı toplamak ciddi bir emek ve işçi maliyeti demek. Kapalı ortamda bu süreci çok daha rahat yönetiyoruz. Işık, sıcaklık, nem ve karbondioksit seviyelerini kontrol edebiliyoruz. Doğada bunları sağlamak her zaman mümkün olmuyor ve ciddi riskler var.”
Kapalı alanda yaklaşık 30 bin safran soğanı bulunduğunu söyleyen Yoltaş, “Her bir çiçeği elle koparıyor, içindeki üç stigmayı yine tek tek ayıklıyoruz. Safranı bu kadar kıymetli yapan şey de aslında bu yoğun el işçiliği” dedi.