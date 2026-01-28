Grip sandılar ama gerçek bambaşka çıktı. 4 yıldır yatağa mahkum yaşıyor
Antalya'da 3 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede Boca virüsü kaptığı belirlenen 7 yaşındaki çocuk, 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşıyor.
Antalya'da yaşayan Aydoğdu ailesinin hayatı, 4 yıl önce küçük oğulları Kaan Ege'nin bir gün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılması ile değişti. Ailesinin grip olduğunu düşündükleri küçük çocuğun hastanede yapılan tahlillerinde Boca virüsü kaptığı ve virüsün ciğerlerini kapladığı tespit edildi.
Daha donanımlı bir hastaneye sevk edilerek, entübe edilen Kaan'ın rahatsızlığı ilerlerken, virüs kalbe sıçradı. Toplam 15 dakika olmak üzere iki kez kalbi duran Kaan doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülürken, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.
Doktorların bundan sonraki hayatında yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve kendi başına yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyledikleri 7 yaşındaki Kaan Ege'nin ailesi, oğullarının yeniden eskisi gibi koşup, oynayacağı günlere kavuşması için mücadeleyi bırakmadı. Anne Sabahat Aydoğdu, aradan geçen 4 yılda devletin kendilerine sunduğu imkanlara ek olarak yaptığı araştırmalar ile oğlunun tedavisi için elinden geleni yaptı.
Zorlu süreci anlatan Anne Sabahat Aydoğdu, "Kaan Ege, 3 yaşına kadar normal gelişimi olan, yürüyebilen bir çocuktu. Bir gün solunum sıkıntısıyla uyandı. Acil olarak başka bir hastaneye sevk edildi ve orada Boca virüsü olduğunu öğrendik. Virüs direkt akciğerlere sıçrıyor ve solunum sıkıntısına neden oluyor. Bu nedenle oğlum entübe edildi" dedi.
Virüsün belirtilerinin grip ile karıştırılabildiğine dikkat çeken Aydoğdu, bu durumun ihmallere yol açtığını belirtti.
"SESİ BİLE ÇIKMIYORDU"
Virüsün basit bir grip gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Semptomları benziyor ama ciğerleri kapatıyor ve kalp durmasına kadar gidebiliyor" dedi.
Oğlunun gelişiminin devam ettiğini belirten anne Aydoğdu, ‘’Bize ‘Artık yürüyemez, bir şey yiyip içemez' dediler ama oğlum haftada 2 saat fizik tedavi alıyor. Şu an destekli oturabiliyor, adımlama yapabiliyor. Algıları çok açıldı. Özel eğitim aldırıyorum. Sesi bile çıkmıyordu, şimdi ‘Anne' diyor" şeklinde konuştu.
