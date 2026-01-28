Grip sandılar ama gerçek bambaşka çıktı. 4 yıldır yatağa mahkum yaşıyor

Daha donanımlı bir hastaneye sevk edilerek, entübe edilen Kaan'ın rahatsızlığı ilerlerken, virüs kalbe sıçradı. Toplam 15 dakika olmak üzere iki kez kalbi duran Kaan doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülürken, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Doktorların bundan sonraki hayatında yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve kendi başına yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyledikleri 7 yaşındaki Kaan Ege'nin ailesi, oğullarının yeniden eskisi gibi koşup, oynayacağı günlere kavuşması için mücadeleyi bırakmadı. Anne Sabahat Aydoğdu, aradan geçen 4 yılda devletin kendilerine sunduğu imkanlara ek olarak yaptığı araştırmalar ile oğlunun tedavisi için elinden geleni yaptı.