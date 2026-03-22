Gümüşhane'de ilginç olay: Ayılar ikinci kattaki eve pencereden girdi!
22.03.2026 10:15
İHA
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Büyük Silve Yaylası'nda bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatının rotasını değiştirdi. Kar kalınlığının evlerin boyuna ulaşmasını fırsat bilen ayılar, ikinci kattaki bir eve pencereden girdi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Büyük Silve Yaylası'nda doğanın zorlu şartları ilginç bir olayı beraberinde getirdi. Bölgede bu yıl miktar olarak oldukça yüksek seviyelere ulaşan kar örtüsü, aç kalan ayıların yayla evlerine giriş yöntemini değiştirmesine neden oldu.
Yayla sakinleri, her yıl yaşanan ayı baskınlarına karşı evlerinin giriş katlarındaki kapı ve pencereleri demir parmaklıklar ve kalın ahşaplarla koruma altına almıştı.
Ancak yaylaya bugün kontrol amacıyla giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreye ulaşmasıyla birlikte zemin katların tamamen kar altında kaldığı, ayıların ise karın üzerine basarak doğrudan binaların ikinci katlarına ulaştığı tespit edildi.
Yayla sakinlerinden Ömer Özcan'a ait evin ikinci katındaki camı kıran ayıların, içeriye girerek zarar vermeye çalıştığı ancak binanın yapısal bütünlüğü nedeniyle ciddi bir tahribat oluşturamadığı belirlendi.
KAR AYILARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ayının kar üzerinde bıraktığı devasa pençe izlerinin doğrudan üst kat pencerelerine yöneldiği net bir şekilde görülüyor.
Önceki yıllarda alt katların pencerelerini ve kapılarını zorlayan ayıların, bu kez yüksek kar örtüsünü adeta bir basamak gibi kullanarak üst katlara yönelmesi, bölgedeki yaban hayatı ve insan etkileşimi açısından yeni bir durum oluşturdu.
Uzmanlar, yayla evi sahiplerini sadece giriş katlarda değil, tüm katlarda güvenlik önlemi almaları konusunda uyarıyor.
