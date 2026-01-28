Gümüşören Barajı'nda "göz bebekleri". Soğuk havanın etkisiyle ortaya çıktı

28.01.2026 11:49

AA

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan ve göz bebeklerine benzeyen buz oluşumları, havadan görüntülendi.

Gümüşören Barajı'nda "göz bebekleri". Soğuk havanın etkisiyle ortaya çıktı
Anadolu Ajansı

İlçe sınırlarında bulunan baraj gölünün Menengi mezrasına yakın bölümü, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Gümüşören Barajı'nda "göz bebekleri". Soğuk havanın etkisiyle ortaya çıktı 1
Anadolu Ajansı

Drone'la kaydedilen görüntülerde, göl yüzeyinde oluşan halka şeklindeki buz yapıları ve merkezlerinden yayılan çatlaklar dikkati çekti.

Gümüşören Barajı'nda "göz bebekleri". Soğuk havanın etkisiyle ortaya çıktı 2
Anadolu Ajansı

Beyaz ve açık mavi tonların hakim olduğu buz tabakası, havadan bakıldığında insan gözünün iris ve göz bebeğini çağrıştıran doğal desenler oluşturdu.

Gümüşören Barajı'nda "göz bebekleri". Soğuk havanın etkisiyle ortaya çıktı 3
Anadolu Ajansı

Genellikle donma sürecinde ani ısı değişimleri sonucu bu oluşumların meydana geldiği öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.