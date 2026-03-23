Gün boyu insanlar fark etmeden yanından geçiyor. 700 yıllık türbede önemli bir isim yatıyor
23.03.2026 11:32
İHA
Sivas’ta yol ortasında bulunan türbenin, Ahilik geleneğinin önemli isimlerinden Ahi Emir Ahmed Bin Zeynül-Hacc’a ait olduğu belirtiliyor.
Ahilik geleneğinin, 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan; meslek ahlakı ile tasavvufi değerleri bir araya getiren önemli bir sosyo-ekonomik yapı olduğu ifade ediliyor. Bu sistemin; helal kazanç, dürüstlük ve dayanışma esasına dayandığı, kaliteli üretim, müşteri memnuniyeti, cömertlik, alçakgönüllülük ve doğruluk gibi ilkeleri benimsediği anlatılıyor.
Söz konusu anlayışın, günümüzdeki tüketici hakları yaklaşımıyla benzerlik taşıdığının da altı çiziliyor.
Tarih araştırmacısı İbrahim Denizli, Ahi Emir Ahmed Bin Zeynül-Hacc’ın, Anadolu’nun en büyük ahilerinden biri olduğunu dile getirdi.
Hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunan ismin, yaklaşık 1262 yılında doğduğu ve Horasan kökenli olabileceği, daha sonra Anadolu’ya gelerek önce Bayburt’a, ardından Sivas’a yerleştiği biliniyor.
Esnafı manevi açıdan disipline eden Ahilik geleneği içinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilen Ahi Emir’in, vakıf kayıtlarında adının “Ahi Emir Ahmed Bin Zeynül-Hacc” olarak geçtiği kaydediliyor.
1333 yılında vefat ettiği tahmin edilen Ahi Emir’in, günümüzde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılan türbesinde yattığı ifade ediliyor.
