Günde 60-70 kasa satılıyordu. Az çıkarsa 100, bolsa kilosu 50 lira

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan istavrit, yerini hamsiye bıraktı. Mezgit, somon, levrek, çupra, barbun ve az avlanan palamut da tezgahları süsleyen diğer balıklar arasına girdi. Trabzon'da hamsi ve istavrit kilosu 100 liraya satışa sunulurken; mezgit 350, çupra ve levrek 500, barbon 300, tirsi 250 liraya alıcı buldu.

Az avlanan palamudun fiyatı ise 250-300 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar ise tercihlerini en çok hamsiden yana kullanıyor.