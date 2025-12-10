Günde 60-70 kasa satılıyordu. Az çıkarsa 100, bolsa kilosu 50 lira
10.12.2025 15:11
DHA
Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.
Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan istavrit, yerini hamsiye bıraktı. Mezgit, somon, levrek, çupra, barbun ve az avlanan palamut da tezgahları süsleyen diğer balıklar arasına girdi. Trabzon'da hamsi ve istavrit kilosu 100 liraya satışa sunulurken; mezgit 350, çupra ve levrek 500, barbon 300, tirsi 250 liraya alıcı buldu.
Az avlanan palamudun fiyatı ise 250-300 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar ise tercihlerini en çok hamsiden yana kullanıyor.
Balıkçı Kadir Pınar, ‘’Bu sene palamut olmadı, hamsinin olduğu sene zaten palamut olmaz. Hamsi az çıkarsa 100, bolsa 50 liraya kadar düşüyor. Günde 60-70 kasa hamsi satıyorduk. Şu anda 20 kasa satamıyoruz. Belli ki vatandaş hamsiye doydu” dedi.
Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise ‘’Hamsi 15-20 gün daha devam eder. Havalar bozuk olursa kaybolabilir” diye konuştu.
Balıkçı Mehmet Örseloğlu, tezgahtaki balık çeşitlerinin bolluğuna değinerek, “Vatandaş yaklaşık 3 aydır hamsi yiyor. Mezgit, istavrit, somon ve çupra da var. Havalar bozunca balık azalır, fiyatlar da biraz yukarı çıkar” ifadelerini kullandı.
