Günde yaklaşık 70 tepsi satılıyor. Oturarak tüketildiğinde fiyatı artıyor

24.12.2025 12:48
Geleneksel bir Ortadoğu tatlısı olan Lübnan künefesi, Diyarbakır'da yerli ve yabancı turistlerin favori lezzetleri arasında yer alıyor.
Diyarbakır'ı ziyaret edenler, elde yemesi kolay olduğu için Lübnan künefesine yöneliyor. Ustalar, özellikle Sur ilçesinde bu tatlının çok tüketildiğini belirterek günlük 70 tepsiye kadar sattıklarını kaydetti.
AYAKÜSTÜ TÜKETENE 100 LİRA
Künefe ustası Samet Akçakaya, hafta içi 50 tepsi, hafta sonu ise 70 tepsi civarı tatlı sattıklarını söyledi. Akçakaya, "Porsiyonu şu an 100 lira, içeride oturmak isterseniz de 105 lira'' dedi.
Geleneksel tatlının yapım aşamasını anlatan Akçakaya, ‘’İçerisinde tel kadayıf var. En altına baklava yağı sürüyoruz, üstüne de Hatay'dan kuşbaşı peynir koyuyoruz. Görenler ayaküstü yiyor. Halka tatlı gibi tüketiliyor" dedi.
