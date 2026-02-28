Güneşi selamlayan çiğdemler kar altında kaldılar
28.02.2026 13:45
İHA
Muş Ovası'nda havaların ısınmasıyla çıkan çiğdemler, ani hava değişiminin ardından karların altında kaldılar.
Muş Ovası'nda bir hafta önce hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber açan ve “baharın habercisi” olarak bilinen çiğdemler, şimdi ise etkisini gösteren kar yağışının ardından karlar altında kaldı.
Donatım köyü civarındaki arazilerde açan çiğdemler, ani hava değişimiyle birlikte kara yakalandı.
Mor ve sarı tonlarıyla göze çarpan çiçekler, karların altında güzel görüntüler oluşturdu.
Vatandaşların kimisi de bu görüntüleri ölümsüzleştirdi.
Kar altındaki çiğdemler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel bir şölen sundu.
"GÖRÜLMESİNİ TAVSİYE EDERİM"
Kar altındaki çiğdemleri fotoğraflayan bir vatandaş, bölgeye yeşeren çiğdemleri görmek için geldiklerini belirterek, "Doğanın bu eşsiz manzarasını yerinde görmek isteyen herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim" dedi.
YASAL UYARI
MUŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.