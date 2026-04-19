"Güney Sarısı" bereketi. Çalışmalar hız kazandı

İlçede yaklaşık 2 bin 500 baş yerli "Güney Sarısı" sığır varlığının bulunduğu belirtilirken, bu önemli gen kaynağının korunması, saf olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve elde edilen sütün ekonomiye kazandırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Bölgede sayılarının 10 ila 15 bin arasında olduğu ifade edilen "Güney Sarısı" ırkının, yemden yararlanma ve zorlu iklim şartlarına uyum kabiliyetiyle öne çıktığına dikkat çeken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş, "Melez ve yüksek verimli saf ırklarda 1 kilogram yeme karşılık ortalama 4 kilogram süt elde edilirken, bu ırkta bu oran 6 kilograma kadar ulaşabilmektedir" dedi.