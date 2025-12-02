Hakkari'de dağcılar, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir gelincikle karşılaştı
02.12.2025 17:07
İHA
Hakkari'de bir grup dağcı, tırmandıkları Gelezor Tepesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan gelinciği kareledi. Ekip, doğayla iç içe olmanın huzuru ve keyfini aynı anda yaşadı.
Hakkarili dağcılar, Gelezor köyünden başlayan, Çılkanyan Vadisi ve Nasturi Yaylası üzerinden zirveye ulaştıkları tırmanış gerçekleştirdiler. Aktivite esnasında ekipten Gıyasettin Tatlı, kayalıkların arasında hızlı bir şekilde hareket eden gelinciği fark etti. Tatlı, hayvanı hem görüntüledi hem de ekipçe heyecan dolu anlar yaşadı.
"GELİNCİK ÇOK HIZLI VE ÇEVİK BİR HAYVAN"
Dağcı Tatlı, nesli tükenme tehlikesi altında olan gelinciğin çok çevik ve hızlı bir hayvan olduğunu belirterek, "Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için gözlerden kaçması normal. Biz kısa süre de olsa onu gözlemleme ve görüntüleme fırsatı bulduk. Fotoğraflar ve videolar net çıktı. Bu deneyim bizi çok mutlu etti ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı" dedi.
