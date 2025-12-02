Hakkari'de dağcılar, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir gelincikle karşılaştı

Dağcı Tatlı, nesli tükenme tehlikesi altında olan gelinciğin çok çevik ve hızlı bir hayvan olduğunu belirterek, "Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için gözlerden kaçması normal. Biz kısa süre de olsa onu gözlemleme ve görüntüleme fırsatı bulduk. Fotoğraflar ve videolar net çıktı. Bu deneyim bizi çok mutlu etti ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı" dedi.