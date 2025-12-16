Hakkari'nin "UFO taşları" Van Müzesi'ne taşınacak
Hakkari'de 3 yıl önce yapılan yol çalışmasında 6 tane yuvarlak taş bulundu. Araştırılan taşlar Van Müzesi'ne götürülecek. Taşlar UFO ya benzetiliyordu.
Alınan bilgilere göre Türkiye-Irak sınır hattında yer alan Aktütün bölgesinde, yaklaşık 3 yıl önce yapılan yol çalışmalarında 6 adet yuvarlak taş çıkarıldı.
Taşların yapısındaki farklılığa dikkat eden Konur Köyü Muhtarı Cafer Gezer, taşların sıradan bir taş olmayacağı düşüncesiyle harekete geçti. İş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden alınan ve her biri 200 kilogramın üzerinde olan taşlar, Gezer'in evinin önüne getirilerek muhafaza edilmeye başlandı.
"GİZEMLİ TAŞLARIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"
Taşların hayvanlara ait fosiller olduğunu iddia eden muhtar Gezer, yetkililere çağrıda bulunarak taşların detaylı bir şekilde incelenmesini istedi. Taşlara 3 yıldır gözü gibi baktığını ifade eden Gezer, "3 yıl önce yol çalışması sırasında birkaç farklı taş gözüme çarptı. Merak edip etrafını kazdım; bazıları da yol kenarına kendiliğinden düşmüştü. Taşları oradan alarak direkt kapımın önüne getirdim. Kendi imkanlarımla yaptığım araştırmalarda bunların fosil olduklarını öğrendim. Durumu Hakkari Üniversitesine bildirdim, onlar da taşların Van Müzesi'ne taşınabileceğini söylediler. Görünüşleri itibarıyla çok güzel ve farklı taşlar. Uzmanlar bunların eski, nesli tükenmiş hayvan türlerinden oluşan fosiller olduğunu belirtti. Biz de bu gizemli taşların sırrının çözülmesini ve tam olarak ne olduklarının araştırılmasını istiyoruz" dedi.
3 yıldır kapısının önünde sergilediği taşların bölge turizmi ve bilim dünyası için önemli olabileceğini belirten Gezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arkeologların bölgede inceleme yapmasını istiyor.
