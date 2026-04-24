Hakkında çok az şey biliniyor. Diyarbakır'daki kaya mezarları mercek altında
24.04.2026 11:09
İHA
Diyarbakır’ın Ergani ilçesi, sahip olduğu kaya mezarları ve doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor.
Bademli Köyü'nün güneyinde yer alan ve kaya kütlelerine oyularak oluşturulmuş mezar yapıları, sistemli biçimde görüntülendi.
Bölgedeki mevcut durumun belgelenmesi ve görsel arşiv oluşturulması hedeflenirken, alanın korunmasına yönelik farkındalık yaratmak da amaçlanıyor.
Geziye katılan fotoğrafçılardan Dicle Taş, ''Bademli çevresinde yer alan kaya oyma yapılar, bulunduğu coğrafyanın tarihsel sürekliliğine işaret eden önemli unsurlar barındırıyor. Bu alanların mevcut haliyle kayıt altına alınması, ileride yapılacak bilimsel çalışmalar için de görsel bir referans oluşturacaktır'' dedi.
Bademli çevresinde bulunan mağara oluşumları, henüz kapsamlı arkeolojik kazılara konu olmamış alanlar arasında yer alıyor.
Bununla birlikte, aynı coğrafyada bulunan Hilar Mağaraları ve Çayönü Tepesi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, bölgenin Neolitik Çağ’a kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
