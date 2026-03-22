Halk arasında ''Ağlayan gelin'' adıyla biliniyor. Koparması yasak, şehir dışından bile görmeye gelen var
22.03.2026 09:53
Son Güncelleme: 22.03.2026 09:59
İHA
Kütahya'nın Simav ilçesi, her yıl mart ve nisan aylarında ''Ağlayan gelin'' ve ''Hüzün çiçeği'' isimleriyle de bilinen ters lalelere ev sahipliği yapıyor.
Ters lale, mahallede birçok evin bahçesinde göz alıcı bir şekilde açarak adeta görsel şölen sunuyor.
Mahalle sakinlerinden ev hanımı Habibe Dağhan'ın, bahçesinde yıllardır büyük bir özenle yetiştirdiği ters laleler, doğa tutkunlarını hayran bırakıyor. Eşi Necdet Dağhan ile birlikte sakin bir yaşam süren Dağhan, aynı zamanda Alzheimer hastası annesine de bakıyor.
51 yıl önce Demirci ilçesine bağlı İrişler köyünden Simav'a gelin geldiğini anlatan Dağhan, ters lalelerin o dönemden bu yana bahçelerinde açtığını belirterek, "Bu eve ilk geldiğimde bu çiçek zaten buradaydı. Her yıl aynı zamanda açıyor. Ama bu güzellik sadece 20 gün sürüyor" dedi.
Çiçeklerin her yıl mart ayının ortalarında açtığını ifade eden Dağhan, "İnsanlar bu çiçeği görmek için uzaklara gidiyor ama gerek yok. Buyursunlar Simav Öreğler Mahallesi'ne gelsinler. Hem misafirimiz olsunlar hem de bu güzelliği yerinde görsünler" diye konuştu.
Doğal yaşamı ve bahçeciliği çok sevdiğini dile getiren Habibe Dağhan, ters lale soğanlarını zaman zaman komşularıyla paylaştığını ve mahallede bu nadir güzelliğin daha da yaygınlaşmasını istediğini sözlerine ekledi.
Ters lale, Türkiye'de doğal olarak Tunceli, Afşin, Şırnak, Erzurum, Adıyaman ve Hakkari gibi şehirlerde yetişiyor. Doğa severlerin ilgisini çeken bitkiyi görmek için şehir dışından ziyaretçiler de geliyor. Bitki, özellikle soğuk havalarda yapraklarının donmasına rağmen, güneş ışığıyla büyümeyi sürdürüyor.
Yabani türleri çoğunlukla turuncu veya kırmızı renklerde olan bitkinin her dalında altı çiçek bulunurken, boyu 60 ila 80 cm arasında değişiyor. Ters lale, nesli tehlike altında olan endemik bir tür olduğu için koparanlar büyük para cezalarına çarptırılabiliyor.
